Reuters haber ajansının Rus haber ajansından aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de duyulan patlama seslerinin nedeninin hava saldırıları olduğunu doğruladı.

Kiev'de uzun zamandır gündüz ilk defa sirenler çalıyor.

Kiev Belediye Başkanı, sirenlerin devam ettiğini, başkentten ayrılanların kendi güvenlikleri için henüz dönmemesini istedi. Patlamalarda yaralananlar olduğunu teyit ederken rakam vermedi.

Rusya-Ukrayna savaşının 52. gününde Kiev'de kontrol noktalarında tedbirler alınmaya devam ediyor. Ukrayna'nın başkentindeki son durumu @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı. pic.twitter.com/5Q84QLAwwY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2022

Kiev ve Lviv yakınlarında gerçekleşen patlamalar için sağlık ve kurtarma ekipleri çalışmaya devam ediyor.