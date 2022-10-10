Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kiev elektrik ihracatını durdurdu
[Fotograf: Reuters]
Avrupa Birliği'ni bu kış elektrik kesintileri bekliyor. Moskova ile yaşanan doğal gaz geriliminin ardından, Ukrayna'dan da yeni bir adım geldi. Kiev yönetimi, Rusya'nın saldırılarının enerji altyapısını hedef alması nedeni ile elektrik ihracatını durdurdu. Karar, elektriği Ukrayna'dan ithal eden bazı AB üyelerini zora sokabilir.
AB ülkelerine bu kışı soğuk ve karanlıkta geçirecekleri uyarısı yapan Rusya, son saldırılarında Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.
Kiev, ülke içi ihtiyacı düzenlemek için sert bir adım attı. Elektrik ihracatını tamamen durdurdu.
Kararın, Ukrayna'dan elektrik satın alan bazı AB ülkelerini etkileyebileceği belirtiliyor.
3 ülkeye elektrik satılıyordu
Mart ayında Ukrayna, Sovyet elektrik ağından çıkarak Avrupa ağına bağlanmıştı.
İlk olarak komşusu Romanya'ya daha sonra ise Slovakya ve Macaristan'a elektrik ihraç etti.
Polonya başta olmak üzere daha fazla AB üyesine ihracat yapmayı planlıyordu.
1,5 milyar gelir ön görülüyordu
Savaşın başından bu yılın sonuna kadar enerji satışının 1 buçuk milyar euro gelir elde edilmesi de öngörüler arasındaydı.
Ukrayna'nın nükleer santralden elde ettiği elektrik üretimi de Zaporijya Nükleer Tesisi'nin kontrolden çıkması ile düşmüştü.
Son saldırılar Ukrayna ile AB arasındaki enerji alışverişine sekte vurdu.
Rusya'nın son saldırıları Kırım Köprüsü ve Türk Akım'ın hedef alınmasına cevap olarak gerçekleştirdiği yorumları da yapılıyor.
Etiketler: Avrupa Birliği Ukrayna Rusya
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