AB ülkelerine bu kışı soğuk ve karanlıkta geçirecekleri uyarısı yapan Rusya, son saldırılarında Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldı.

Kiev, ülke içi ihtiyacı düzenlemek için sert bir adım attı. Elektrik ihracatını tamamen durdurdu.

Kararın, Ukrayna'dan elektrik satın alan bazı AB ülkelerini etkileyebileceği belirtiliyor.

3 ülkeye elektrik satılıyordu

Mart ayında Ukrayna, Sovyet elektrik ağından çıkarak Avrupa ağına bağlanmıştı.

İlk olarak komşusu Romanya'ya daha sonra ise Slovakya ve Macaristan'a elektrik ihraç etti.

Polonya başta olmak üzere daha fazla AB üyesine ihracat yapmayı planlıyordu.

1,5 milyar gelir ön görülüyordu

Savaşın başından bu yılın sonuna kadar enerji satışının 1 buçuk milyar euro gelir elde edilmesi de öngörüler arasındaydı.

Ukrayna'nın nükleer santralden elde ettiği elektrik üretimi de Zaporijya Nükleer Tesisi'nin kontrolden çıkması ile düşmüştü.

Son saldırılar Ukrayna ile AB arasındaki enerji alışverişine sekte vurdu.

Rusya'nın son saldırıları Kırım Köprüsü ve Türk Akım'ın hedef alınmasına cevap olarak gerçekleştirdiği yorumları da yapılıyor.