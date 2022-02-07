Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) küresel mal ticaretine ilişkin analizini açıkladı.

Küresel mal ticaretinin artan Kovid-19 vaka sayıları ve devam eden küresel arz darboğazlarına rağmen ocakta yüzde 2,4 arttığının öngörüldüğü belirtilen analizde, söz konusu ticaretin şu anda salgın öncesi seviyeyi aştığı söyledi.

"Şu anda dünya genelinde sevk edilen tüm malların yaklaşık yüzde 11'i trafik sıkışıklığından etkileniyor ve Kızıldeniz'de normalden yaklaşık yüzde 11 daha az mal taşınıyor."

Küresel ticaret göstergesinde Çin'in ocak ihracatında bir önceki aya göre (nominal, mevsimsellikten arındırılmış) yüzde 0,3 ve ithalatında yüzde 2,8 düşüş, ABD için ise ihracatta yüzde 3,6 artış ve ithalatta yüzde 1,6 azalış olmasının öngörüldüğü bildirilen açıklamada, ihracatın ocakta Almanya'da yüzde 1,2 ve AB'de yüzde 0,6 artmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

"Devam eden arz darboğazları hızlı artışın bir sonucudur"

lfW araştırmacılarından Vincent Stamer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Pekin'in sert katı COVID-19 politikasının yerel ekonomi için bir tehdit olduğunu belirterek, "Bunun liman operasyonlarında daha fazla gecikmeler olması yoluyla Avrupa'nın ticaretini de etkilemesi konusunda büyük bir risk var" ifadesini kullandı.

Salgının Omicron dalgasına rağmen küresel ticaretin her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Stamer, "Bu nedenle devam eden arz darboğazları, arzın karşılayamadığı talepteki son derece hızlı artışın bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.