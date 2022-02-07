Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinin basın biriminden yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla müzakerelerin 8'inci turu, kaldığı yerden devam edecek.

Müzakerelere, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor. İran ve ABD doğrudan görüşmedikleri için AB Siyasi Direktörü Mora taraflar arasındaki iletişimi dolaylı olarak sağlıyor.

"Uzlaşı ruhu" vurgusu

Mora, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden canlandırılması için "uzlaşı ruhuna" ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Arzu edilmeyen farklı eğilimler KOEP'e (İran nükleer anlaşması) zarar veriyor. En hızlı şekilde müzakerelerin tamamlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Viyana'da 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden eksiksiz olarak uygulanması, İran'ın nükleer faaliyetlerini anlaşmanın sınırlarına çekmesi, ABD'nin anlaşmaya dönüşü ve bu ülkenin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırması için yürütülen görüşmeler yaklaşık 10 aydır devam ediyor.

Mora, 28 Ocak'ta, görüşmelerin 8. turuna kısa bir ara verildiğini, müzakerelerin sonuçlandırılabilmesi için siyasi kararlara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.