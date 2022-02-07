Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan'da 3 günde 589 göçmenin ülkeye girişi engellendi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Macaristan'da son 3 günde 589 düzensiz göçmenin ülkeye girişi güvenlik güçlerince engellendi.
Ulusal Polis Merkezi, 24-30 Ocak'ta 1295, 31 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında ise 1872 düzensiz göçmenin ülkeye girişini engelledi.
Son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 589 sığınmacı sınırlardan geri çevrildi. Ayrıca son bir haftada 21 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler
Macaristan, düzensiz göçmenleri durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.
Ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenler, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılıyor.
Etiketler: Macaristan Düzensiz Göçmenler
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