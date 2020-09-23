Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hint tarafının ateşkesi ihlal ederek Pakistan tarafına ateş açtığı ve 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Açıklamada ateşe Pakistan tarafından karşılık verildiği, Hint askeri noktalarının hedef alındığı ve Hindistan tarafında "önemli hasara" neden olunduğu ifade edildi.



Hindistan ordusu ise Pakistan askerlerinin Güney Poonch bölgesindeki Kontrol Hattı boyunca mermi ve havan mermisiyle ateş açtığını savunarak, Pakistan'ı çatışmaları başlatmakla suçladı.