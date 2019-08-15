Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ve Tümgeneral Asif Ghafoor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tartışmalı Keşmir bölgesinde sınır hattında çıkan çatışmada 3 Pakistan askeri ile 5 Hint askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
In efforts to divert attention from precarious situation in IOJ&K,Indian Army increases firing along LOC.— DG ISPR (@OfficialDGISPR) 15 Ağustos 2019
3 Pakistani soldiers embraced shahadat. Pakistan Army responded effectively. 5 Indian soldiers killed, many injured, bunkers damaged. Intermittent exchange of fire continues. pic.twitter.com/wx1RoYdiKE
Açıklamada birçok Hint askerinin yaralandığı; bazı sığınakların da yok edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA