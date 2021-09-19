İsviçre’de saçları kesiyorlar, topluyorlar, biriktiriyorlar sonra da işlemeye gönderiyorlar.

Bir saç ürünleri firmasının desteğiyle yürütülen proje ilk değil.Bazı ülkelerde uygulanan yöntemin benzeri burada da uygulanıyor.

Kuaför ve berberlerde kesilen saçlar toplanıyor. Sonra bir geri dönüşüm merkezine gönderiliyor. Burada toplanan saçlar işleniyor ve bir tür dokumaya dönüştürülüyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Paspas ve keçe yapılıyor

Paspas ve yağ emici keçeler gibi materyaller oluşturuluyor.

Saç yüzeyi sayesinde yağ topluyor ve sünger gibi şişmiyor. Uzmanlar da saç ile tüylerin, yağı ve hatta petrolü emmeye en uygun malzemeler olduğunu belirtiyor.