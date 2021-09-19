Rusya'da Cuma günü başlayan ve bugün akşam sona erecek olan Duma seçimlerinde halk sandık başına gitti.

Kayıtlı 110 milyon seçmenin olduğu Rusya'da seçime ilk iki gündeki katılım yüzde 35'te kaldı.

Koronavirüs karantinası süren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birçok siyasi elektronik ortamda oy kullandı.

[Fotoğraf: AP]

Oy verme işlemlerinin üçüncü ve son günü

Seçimde 14 parti yüzde 5'lik barajı aşmaya çalışıyor.

Seçmenler, Duma'nın yanı sıra, 39 Federal bölgenin yerel meclis vekilleri ile 9 federal bölgenin yöneticilerini de belirleyecek.

Seçim sonucunda iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin Duma'da yine çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AP]

Uzaydan seçime katıldılar

Uluslararası uzay istasyonunda bulunan iki Rus kozmonot Oleg Novitsky ve Peter Dubrov da seçim için oy kullandı.

Novitsky elektronik ortamda oy verirken Dubrov oyunu vekaleten kullandı.