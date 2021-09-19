Kilometrelerce yol kat eden Haitili göçmenler, Kuzey Amerika'daki Rio Grande Nehri'ni geçti, Del Rio'ya yani Teksas eyaletine ulaştı. Ancak nehirdeki köprünün altına sığınan 14 bin kadar göçmen umduğunu bulamadı.

Göçmenleri köprünün altında oluşturulan kamplarda bekleten Amerikan yönetimi şimdi onları sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Göçmenlerin nasıl gönderileceğine dair bilgi paylaşılmadı

14 bin kadar göçmenden iki bininin uçaklarla geldikleri ülkelere geri gönderilecekleri söylendi.

"İnsanlar beş ay boyunca umutla bir yolculuk yapıyor. Kimileri yolda hayatını kaybediyor, kimileri de şiddetle karşılaşıyor ve şimdi de kaçtıkları bölgelere geri gönderiliyorlar."

Amerikalı yetkililer ise henüz göçmenlerin nasıl geri gönderileceğinin ayrıntılarının netleşmediğini bunun için günde en az beş uçuş planlanması gerektiğini açıkladı.

Bıden yönetimi eleştiriliyor

Sadece geçen ay Amerika Birleşik Devletleri - Meksika sınırında yaklaşık 209 bin göçmen durduruldu.

Bu, son 20 yılın en yüksek rakamı…

Göreve başladığından beri Meksikalı göçmenlere 'Gelmeyin' çağrısı yapan Washington yönetimi, göçmenleri sınırdan geri çevirme gerekçesi olarak salgını gösteriyor.

Amerikan yönetiminin bu süreçte izlediği politikalar ise insani yardım örgütlerince eleştiriliyor.