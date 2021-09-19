Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre ülkenin Honşu bölgesindeki Gifu eyaletinin Takayama ilçesinde deprem oldu.

Yerel saatle 17.18'de ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre eyaletler Nagano, Toyama ve Aiçi'de de hissedildi.

Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunulmadı.



