Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Honşu bölgesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre ülkenin Honşu bölgesindeki Gifu eyaletinin Takayama ilçesinde deprem oldu.
Yerel saatle 17.18'de ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre eyaletler Nagano, Toyama ve Aiçi'de de hissedildi.
Depreme bağlı tsunami uyarısında bulunulmadı.
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