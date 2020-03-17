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Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı
[Kerkük'te koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. | Fotoğraf: AA]
Irak'ın Kerkük kentinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün uzatıldığı belirtildi.
Dün 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağının 7 gün süresince 24 saat için geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 124 olduğu açıklanmıştı.
Etiketler: Kerkük covid-19 kovid-19 koronavirüs coronavirüsSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:50
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