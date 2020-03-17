Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Covid-19 salgının yayılmasını engellemek amacıyla 3 gün tatil edildiğini duyurdu.

Rajapaksa, söz konusu tatilin halk arasındaki fiziksel temasın en aza indirilmesi ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edildiğini belirtti.

Halka evde kalarak ve kişisel mesafeyi koruyarak bu tedbirlere destek olma çağrısında bulunan Rajapaksa, cezaevi ziyaretlerinin de geçici durdurulduğunu ifade etti.

Sunday Times'ın haberinde, seçim kurulu gibi bazı kamu kurumların bu kapsama alınmadığı ve mahkemelerin sadece acil davalara bakacağı kaydedildi.