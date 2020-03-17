Husilere ait El-Mesire kanalında Hudeyde Limanı'ndan bir kaynağa dayandırılan haberde, koalisyona bağlı deniz güçlerinin, Birleşmiş Milletlerden (BM) gerekli izinlerin kullandığından 14 yüklü gemiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Alıkonulan 14 tankerde 320 bin tonun üzerinde benzin, mazot ve gaz olduğu için haberde, bu şekilde Yemen halkının sıkın tılarının daha çok gelişmiş olduğu oldu sürüldü.

Koalisyondan açıklama yok

Gemilerin kime ait olduğu bilgisi verilmezken, koalisyon güçlerinden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı şartların denetimini elinde bulunduruyor. Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.