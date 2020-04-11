COVID-19'la mücadele için oluşturulan kriz masası sözcüsü Mervan el-Ani, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatıldığını söyledi.

Bu süre zarfında kentte başlatılan detaylı temizlik ve bazı semtlerdeki sağlık kontrollerinin devam edeceğini anlatan Ani, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere de para cezası verileceğini belirtti.

Ani, kentin tüm girişlerinin kapalı kalmaya devam edeceği ancak gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği bilgisini verdi.