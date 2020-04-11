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Kerkük'te sivil araca bombalı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Irak'ın Kerkük kentinde sivil bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, kent merkezindeki Askeri semtinde bir sivil aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.
Bir subay öldü
Saldırıda araçta bulunan bir subayın öldüğünü ve sürücüsünün ağır yaralandığını aktaran Kamil, olayı üstlenen olmadığını ifade etti.
Kamil, bombanın araca kim ya da kimler tarafından yerleştirildiğinin araştırıldığını ve kent merkezinde yeni önlemler alındığını kaydetti.
Etiketler: Kerkük Irak bombalı saldırıSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:43
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