Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, kent merkezindeki Askeri semtinde bir sivil aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Bir subay öldü

Saldırıda araçta bulunan bir subayın öldüğünü ve sürücüsünün ağır yaralandığını aktaran Kamil, olayı üstlenen olmadığını ifade etti.

Kamil, bombanın araca kim ya da kimler tarafından yerleştirildiğinin araştırıldığını ve kent merkezinde yeni önlemler alındığını kaydetti.