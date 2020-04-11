Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha virüs nedeniyle ölmesi sonucu COVID-19'dan ölenlerin sayısının 110'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 79 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1527'ye çıktığı aktarılan açıklamada, COVID-19'dan iy ileşenlerin sayısının ise 19 kişi artarak 141'e ulaştığı dile getirildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened de düzenlediği basın toplantısında, 161 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 1154'e yükseldiğini açıkladı.

Sened, COVID-19 tespit edilenlerin 10'unun daha iyileşmesi sonucu hastalıktan iyileşenlerin sayısının 133'e çıktığını söyledi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 10 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 619'a ulaştığını duyurdu.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan y azılı açıklamada, ülkede 62 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 546'ya yükseldiği belirtildi.

Şimdiye kadar 3 kişinin COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin ise 109 kişi olduğu ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'te bir kişide daha virüs teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 268'e ulaştığını söyledi.