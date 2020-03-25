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Kerkük'te koronavirüs vakası görülen kasaba karantinaya alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ın Kerkük kentinde 70 yaşındaki bir kadının yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği Tazehurmatu kasabası karantina altına alındı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 70 yaşındaki bir kadının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Tazehurmatu kasabasının karantina altına alındığı belirtildi.
Tüm giriş ve çıkışların yasaklandığı kasabada sağlık ekiplerinin kesintisiz şekilde vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiği kaydedilen açıklamada, hastalık belirtileri görülen vatandaşların vakit kaybetmeden sağlık merkezlerine sevk edilecekleri aktarıldı.
Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısının 28'e, vaka sayısının ise 316'ya yükseldiği bildirilmişti.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs Kerkük covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:08
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