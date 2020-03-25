Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle tedavi altında bulunan bir hasta daha hayatını kaybetti.
Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19 karargahından yapılan açıklamada, aynı zamanda şeker ve kalp hastası olan koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Azerbaycan'da daha önce de bir Covid-19 taşıyıcısı yaşamını yitirmişti.
Öte yandan ülkede 6 kişide daha virüs tespit edildi ve tedavisi devam eden hasta sayısı 81 oldu. Azerbaycan'da, 2 bin 914 kişi de karantinada tutuluyor.
Azerbaycan hükümeti, İran'la sınırların kapalı tutulma süresini 20 Nisan'a kadar uzattı. Önlemler kapsamında bazı kurumlar için Nevruz Bayramı tatili 4 Nisan'a kadar uzatıldı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 AzerbaycanSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:00
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