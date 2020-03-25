Bakanlar Kuruluna bağlı Covid-19 karargahından yapılan açıklamada, aynı zamanda şeker ve kalp hastası olan koronavirüs taşıyıcısının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Azerbaycan'da daha önce de bir Covid-19 taşıyıcısı yaşamını yitirmişti.

Öte yandan ülkede 6 kişide daha virüs tespit edildi ve tedavisi devam eden hasta sayısı 81 oldu. Azerbaycan'da, 2 bin 914 kişi de karantinada tutuluyor.

Azerbaycan hükümeti, İran'la sınırların kapalı tutulma süresini 20 Nisan'a kadar uzattı. Önlemler kapsamında bazı kurumlar için Nevruz Bayramı tatili 4 Nisan'a kadar uzatıldı.