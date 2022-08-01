Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Kerkük'ün güneyinde varlık gösteren ve saldırı hazırlığında olan DEAŞ mensuplarına operasyon yapıldığını açıkladı.

Kerkük'ün güneyindeki Reşad Nahiyesi yakınlarında bir köye baskın düzenleyen güvenlik güçleri, 7 DEAŞ mensubunu gözaltına aldı.

Yakalanan DEAŞ mensuplarının resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Bölgedeki güvenlik güçlerine saldırı düzenleyen teröristlere karşı operasyonların devam edeceği belirtildi.

Kırsal bölgelerde saldırılar sürüyor

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.