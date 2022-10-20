Bağdat Havalimanı'ndan kalkan Irak Hava Yolları'na ait ve 90 yolcusu bulunan uçak saat 15.00'te Kerkük Havalimanı'na indi.

Kerkük Valisi Rakan Said, Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile yerel yetkililerin de yer aldığı tarifeli uçak havaalanında su takıyla karşılandı.

Aynı uçak saat 18.00'de Kerkük'ten ilk tarifeli seferini icra ederek Bağdat Havalimanı'na uçuşunu gerçekleştirdi.

Basına açıklamada bulunan Kerkük Valisi Sadi, Kerkük Havalimanı'nda iç ve dış hatların uçuşlara resmen açılmasının Kerkük idaresi kadar Kerküklülerin de başarısı olduğunu aktardı.

Havalimanının iç hatların yanında aynı zamanda dış hatlara da uçuşlarının açıldığını belirten Said, bu akşam Suudi Arabistan'a tarifeli bir uçağın olduğunu dile getirdi.

THY, ekim sonunda Kerkük'ten uçuşlarını başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY) Bağdat Müdürü Hayrettin Gargı, THY olarak hedeflerinin Kerkük'ten uçan ilk uluslararası uçan havayolu olma unvanını taşımak olduğunu ifade etti.

Irak tarafı ile gereken tüm prosedürleri hemen hemen tamamladıklarını aktaran Gargı, ekim ayının sonuna doğru Kerkük- İstanbul uçuşlarını başlatmayı planladıklarını sözlerine ekledi.