Dünya
Kerbela'da 3 günlük yas ilan edildi11 Eylül 2019 Çarşamba 10:48 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:59
Irak'ın Kerbela kentinde izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.
Kerbala Valiliğince yayımlanan yazılı açıklamada, Vali Nesif el Gutabi'nin talebi ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin onayı üzerine Kerbela vilayetinde Aşure etkinlikleri sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.
Kerbela'da dün Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kerbela'ya giderek facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hastanede yaralıları ziyaret etmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: kerbela izdiham Irak Aşure günü