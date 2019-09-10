Dünya
Irak'ta Aşure günü etkinliklerinde izdiham: 31 ölü10 Eylül 2019 Salı 16:50 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 17:03
Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti.
Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.
Kaynak: AA
Etiketler: kerbela Irak Aşure günü