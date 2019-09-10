34 yaşındaki Susumu Yusuke Taniguchi, Tokyo'daki büyük bir mağazada kasiyer olarak çalışıyordu.

ANN News'te yer alan habere göre sıra dışı bir yeteneğe sahip olan Taniguchi, çalıştığı esnada kasada işlem yaparken bin 300'e yakın müşterinin kredi kartlarının 16 basamaklı kart numaralarını, son kullanma tarihlerini ve güvenlik kodlarını ezberledi.

Kredi kartlarıyla ilgili detayları daha sonra not defterine de kaydeden Taniguchi'nin internetten ürün satın almak için bu bilgileri kullandığını ve ürünleri satarak kirasını ve faturalarını ödediği ortaya çıktı.

Tokyo polisi, çalınan kart bilgilerini kullanarak satın alınan 2 bin 500 dolar değerinde iki omuz çantasının satışını takip ederek hırsızlık olayını ortaya çıkardı.

Fotografik hafıza, bir kişinin bir nesne ile ilgili keskin ayrıntıları, kısa bir süre için yalnızca bir kez gördükten sonra hatırlama yeteneği olarak tanımlanıyor.

Nikola Tesla ve Leonardo Da Vinci gibi figürlerin fotografik hafızaya sahip olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Daily Mail