Donanma Teknik Tesis birimindeki envanter sayımında tespit edilen tutarsızlık, orduyu harekete geçirdi.

Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Leros Adası'ndaki donanma üssünde bulunan bazı askeri malzemelerin kaybolduğunu açıkladı.

Kayıp malzemeler arasında el bombası gibi patlayıcıların ve zırh delici mermi gibi önemli malzemelerin yer aldığı ve açılan soruşturmasına terörle mücadele ekiplerinin de dahil olduğu bildirildi.

Yunan donanmasından üst düzey yetkililer de soruşturmaya katılmak için adaya gitti.

Yetkililer kayıp askeri malzemelerin niteliği ve niceliğine ilişkin detay vermedi.

Yunanistan’da 17 Kasım terör örgütü 1989'da askeri tesislerden mühimmat çalmış, birkaç yıl içinde ise örgüt çökertilmişti.

Kaynak: TRT Haber