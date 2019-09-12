ABD Başkanı Donald Trump, 2017'nin ocak ayından beri üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı olan John Bolton'ı görevden aldığını duyurdu.

Görevden alma kararı sürpriz gibi gözükse de Trump'ın 3 yıllık başkanlık süreci geçmişine atılacak kısa bir tur, kararın ne kadar "tipik" olduğunu gözler önüne seriyor.

Zira Trump, en kısa süre içinde en fazla kabine üyesi değişikliği yapan başkanlardan biri olarak, çoktan Amerikan siyaset tarihine geçti.

Bu isimlerin bazıları görevden alındı, bazıları da istifa etti.

3 Ulusal Güvenlik Danışmanı eskitti

Trump, en fazla değişikliği, en yakın çevresindeki koltuklardan birisi olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nda yaptı.

Bu göreve ilk olarak seçim çalışmalarındaki en yakın isimlerden biri olan Michael Flynn'i 20 Ocak 2017 tarihinde getiren Trump, henüz ilk ayın sonunda Flynn'in istifasını kabul etmek zorunda kaldı.

(Fotoğraf: Reuters)

Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de görevinden istifa etti.

Trump daha sonra bu göreve 20 Şubat 2017'de Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı getirdi.

(Fotoğraf: Reuters)

McMaster bu görevde 1 yılı aşkın süre kaldıktan sonra bu yıl 9 Nisan'da Trump tarafından görevden alındı.

Trump, McMaster’dan boşalan göreve ise aynı gün neo-muhafazakar bir isim olarak bilinen ve George Bush döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini de yapan John Bolton'ı atadı.

(Fotoğraf: Getty)

Ancak onunla da ilişkisi yürümeyince yollarını ayırdı.

En taze Trumpzede: John Bolton

Donald Trump, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a artık Beyaz Saray'da ona gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktığını ve yönetimdeki birçok kişinin de kendisiyle hemfikir olduğunu vurgulayan Trump, "Bu nedenle de John'dan istifasını istedim ve bu sabah bana verdi. John'a hizmeti için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Trump, Bolton'ın yerine gelecek ismi, gelecek hafta açıklayacağını söyledi.

John Bolton da Twitter hesabından, "Başkan Trump'a dün gece istifa etmeyi önerdim ve bana 'Bunu yarın konuşalım' dedi" mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığında Tillerson yerine Pompeo

Trump'ın ilk kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine atadığı eski Exxon Mobil Üst Düzey Yöneticisi Rex Tillerson, kabinede 1 yılı aşkın süre görev yaptı.

Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, yine Başkan Trump tarafından görevinden alındı.

Trump, Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla tanınan ve CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo'yu getirdi.

(Fotoğraf: The American Conservative)

FBI Direktörü Comey yerine Christopher Wray

Trump'ın belki de en dikkat çeken adımlarından biri, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'yi görevden alması oldu.

Trump'ın Rusya ile ilişkisine yönelik soruşturmayı da yürüten Comey'nin 9 Mayıs 2017'de görevine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda zaten var olan "Trump-Rusya soruşturması" tartışmasını iyice alevlendirdi.

Comey'nin yerine ise 2 Ağustos 2017'de Christopher Wray getirildi.

(Fotoğraf: Federal Bureau of Investigation / Getty)

Kabineden ayrılan ilk bakan: Tom Price

Sağlık Bakanı Tom Price, yüksek seyahat harcamalarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda artan baskılara dayanamayıp 29 Eylül 2017'de görevinden istifa etti. Price, Trump yönetiminden ayrılan ilk bakan olarak kayıtlara geçti.

Trump’ın Oval Ofis'te 20 Ocak 2017'de göreve başladığında ilk icraatlarından biri ise, Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates'in görevine son vermek oldu.

(Fotoğraf: CNN)

Trump'ın ikinci iletişim direktörü ve en uzun süre Trump'ın yanında görev yapan yardımcısı Hope Hicks de 28 Şubat 2018'de görevinden ayrıldı.

4. sözcü görev başında

Beyaz Saray'da en fazla değişikliğin yaşandığı yerlerden biri de Basın Sözcülüğü oldu. İlk Basın Sözcüsü olan Sean Spicer, görevinin ilk gününde adeta Washington basınına karşı bir savaş başlattı.

Basın mensuplarıyla yıldızı bir daha barışmayan Spicer, belki de Trump yönetimi içerisinde en fazla "dalga geçilen" isim haline geldi.

Sözcü Spicer, Trump'ın New York'tan finansçı arkadaşı Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine getirmesinin ardından 21 Temmuz 2017'de istifa ettiğini açıkladı.

Spicer tartışması bitmeden Scaramucci de sadece 10. gününde görevinden alınarak yerine Sarah Sanders getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın geçtiğimiz haziran ayı sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Yerine Trump'ın eşi Melania Trump'ın İletişim Direktörü Stephanie Grisham getirildi.

(Fotoğraf: AP)

Trump yönetiminden ayrılan kıdemli ulusal güvenlik görevlilerinin listesi

Michael Flynn - Ulusal Güvenlik Danışmanı - Şubat 2017

KT McFarland - Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı - Mayıs 2017

James Comey - FBI Direktörü - Mayıs 2017

Reince Priebus - Beyaz Saray Genel Sekreteri - Temmuz 2017

Dina Powell - Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı - Ocak 2018

Rex Tillerson - Dışişleri Bakanı - Mart 2018

HR McMaster - Ulusal Güvenlik Danışmanı - Nisan 2018

Andrew McCabe - FBI Direktör Yardımcısı - Mart 2018

Mira Ricardel - Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı - Kasım 2018

Jeff Sessions - Adalet Bakanı - Kasım 2018

Nikki Haley - ABD'nin BM Büyükelçisi - Aralık 2018

James Mattis - Savunma Bakanı - Aralık 2018

Brett McGurk - DEAŞ'a Karşı Koalisyon İçin Özel Koalisyon Özel Başkan Elçisi - Aralık 2018

John Kelly - Genelkurmay Başkanı - Ocak 2019

Kirstjen Nielsen - İç Güvenlik Bakanı - Nisan 2019

Dan Coats - Ulusal İstihbarat Direktörü - Ağustos 2019

Sue Gordon - Ulusal İstihbarat Direktörü Yardımcısı - Ağustos 2019

Jason Greenblatt - Başkan Yardımcısı ve İsrail - Filistin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi - Eylül 2019

John Bolton - Ulusal Güvenlik Danışmanı - Eylül 2019

Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Konseyinden ayrılıklar

Robin Townley - Afrika Ofisi Kıdemli Direktörü - Şubat 2017

Derek Harvey - Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü - Temmuz 2017

Ezra Cohen-Watnick - İstihbarat Programları Kıdemli Direktörü - Ağustos 2017

Tom Bossert - İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Başkan Yardımcısı - Nisan 2018

Michael Barry - İstihbarat Programları Kıdemli Direktörü - Temmuz 2018

Kirsten Fontenrose - Basra Körfezi Direktörü - Kasım 2018

Fiona Hill - Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya İşleri Kıdemli Direktörü - Ağustos 2019

Dışişleri Bakanlığında dikkat çeken ayrılıklar

Tom Shannon - Siyasi İşler Devlet Sekreteri Diplomatı - Şubat 2018

Susan Thornton - Doğu Asya ve Pasifik İşleri Devlet Sekreteri Yardımcısı - Temmuz 2018

A. Wess Mitchell - Avrupa ve Avrasya İşleri Devlet Sekreter Yardımcısı - Şubat 2019

Kimberly Breier - Batı Yarımküre İşleri Devlet Sekreteri Yardımcısı - Ağustos 2019

Kaynak: TRT Haber, CNN International, BBC, Reuters, AA, Time