Dünya

Kenya'da otobüse terör saldırısı: 10 ölü

08 Aralık 2019 Pazar 14:55 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 15:08

Kenya'nın Wajir bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör saldırısında, aralarında polis memurlarının da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA/Arşiv]