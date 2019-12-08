Dünya
Kenya'da otobüse terör saldırısı: 10 ölü08 Aralık 2019 Pazar 14:55 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 15:08
Kenya'nın Wajir bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör saldırısında, aralarında polis memurlarının da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Kenya'nın Somali sınırına yakın Wajir bölgesinde otobüsü durduran teröristler, yolculardan bölge halkından olmayanları ayırdı.
Eş-Şebab mensupları, aralarında polislerin de olduğu 10 kişiyi öldürdü.
Terör örgütü, Somali'ye asker gönderen Kenya'da intikam saldırıları düzenliyor. Eş-Şebab, 2014'te Mandera bölgesinde bir otobüsü kaçırarak 28 yolcuyu katletmişti.
Kaynak: AA, Reuters
Etiketler: Wajir bölgesi terör saldırısı Somali Kenya Eş-Şebab