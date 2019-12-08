South China Morning Post'un haberine göre emniyet, ağustos ayından bu yana Hong Kong'daki en büyük demokrasi talep eden gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'ne ilk defa yürüyüş düzenleme izni verdi.

Hong Kong'daki Victoria Park'ta başlayan ve Central bölgesinde sona eren yürüyüşe 10 binden fazla kişi katıldı.

"Özgürlük için savaş", "Hong Kong'un yanında dur" sloganları atan katılımcılar, marşlar söyleyerek ilerledi.

[Hong Kong'da demokrasi yanlısı yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Fotoğraf: Reuters]

Yürüyüşe katılan Kelly Ma, Hong Kongluların en önemli sorunlarından birinin yönetimi kendilerinin seçmemesi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla yönetimin taleplerimizi karşılamak gibi bir sorumluluğu yok" ifadesini kullandı. Ma, gösterilerin artık hayatının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Ma'nın kız kardeşi Priscilla Ma da mücadele etmeleri gerektiğini, yönetime düşüncelerini aktarmak zorunda olduklarını söyledi.

Sivil İnsan Hakları Cephesinden Eric Lai ise, yürüyüşteki geniş çaplı katılımla Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ve dünyaya, halkın taleplerinden vazgeçmediğini, özgürlük ve demokrasi mücadelelerine devam ettiklerini kanıtlayacaklarını anlattı.

[Hong Kong'da demokrasi yanlısı yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Fotoğraf: Reuters]

Diğer yandan polis yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, 11 kişinin gözaltına alındığını ve bir tabancanın ele geçirildiğini duyurdu.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana aralarında yaklaşık 500'ü isyan suçlamasıyla olmak üzere 6 bin kişi gözaltına alındı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da, haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi talepli protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Kaynak: AA