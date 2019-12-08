Irak'taki Vataniye Koalisyonu lideri Iyad Allavi sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ülkenin girdiği zor sürecin atlatılması için Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e tavsiyelerde bulundu.

Mecliste 21 milletvekili bulunan ve ülkede seküler politikasıyla tanınan koalisyonun lideri Allavi, göstericilerin bastırılmasında yer almayan siyasi partiler, barışçıl göstericiler, federasyon ve sendika temsilcilerinin katılacağı kapsamlı bir diyaloğun başlatılması gerektiğini ifade etti.

ادعو الاخ @BarhamSalih لبدء حوار شاملٍ يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والمتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات المهنية، حول مفوضية وقانون الانتخابات ورئاسة الوزراء ودور ومهام الحكومة المؤقتة، ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) December 8, 2019

Allavi, bu diyalog vesilesiyle göstericilerin talepleri arasındaki seçim komisyonu ve yasası, başbakanlık, geçici hükümetin işleyişi ve göstericileri öldürenlerden hesap sorulması gibi konuların ele alınabileceğini belirtti.

"En az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı"

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA