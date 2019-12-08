İngiltere polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık Çarşamba günü saat 16.05’te meydana gelen ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kadın ve 44 yaşındaki eşinin kamu düzenini bozma ve ırkçı fiili saldırıdan gözaltına alındığı, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Olay, Güney Yorkshire'daki Sheffield bölgesinde yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kırmızı montlu 40'lı yaşlarındaki bir kadının başörtülü kıza bağırdığı ve kızı, otobüsün dışına savurarak darbettiği görülüyor.

Tüm bunlar yaşanırken, çevredekilerin çoğu olayı sadece izlemekle yetindi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından birçok kişi olaya tepki gösterdi.

Kaynak: DHA, İHA