Kenya Turizm Bakanı Najib Balala yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'deki Ulusal Park'ta Maasai zürafalarından birinin ikiz doğurduğunu ve bunun eşine oldukça az rastlanan bir durum olduğunu açıkladı.

One of the Maasai giraffes in Nairobi National Park has given birth to a set of twins. This is an extremely rare occurrence. We welcome the new borns with love. #ZuruNairobiPark #MagicalKenya ???????? pic.twitter.com/QR8dAAOOGk