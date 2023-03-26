Ruto, Migori bölgesinde yaptığı mitingde, muhalif lider Raila Odinga'dan gösterileri durdurmasını istedi ve geçmişte kendisine verdiği desteği hatırlattı.

2007 seçimlerinde Odinga'ya destek olduğunu ve kendisi için bedeller ödediğini dile getiren Ruto, bir sonraki seçimde de Odinga'dan kendisi için oy kullanmasını talep etti.

Gösterilerin, şehirdeki bütün iş yeri sahiplerini zor durumda bıraktığını anlatan Ruto, "Vatandaşları rahatsız etmeyi bırakın." dedi.

Odinga'nın başını çektiği Azimio koalisyonu, seçim sonuçlarına itirazlarını ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek pazartesi günü sokağa çıkmıştı.

Güvenlik güçlerinin ana caddeleri araçlarla kapatarak göstericilerin geçişini engellemesi ve biber gazıyla müdahalesi sonrası olaylar çıkmıştı. Polisin açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Muhalifler, gösterilere her pazartesi ve perşembe devam edeceklerini duyurmuştu.