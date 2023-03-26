Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin: Batı, yeni bir Mihver Devletler İttifakı kurmak istiyor
[Fotograf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Çin ile askeri bir ittifak içinde olmadığını söyledi. Batı'yı hedef alan Putin, 2. Dünya Savaşındaki ittifaklara gönderme yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Devlet Televizyonu'na demeç verdi.
Putin, Rusya'nın Çin ile herhangi bir askeri ittifak içerisine girmediğini söyledi.
İki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliği faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.
Putin, Batılı ülkelere yüklendi.
İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya ve Japonya'nın başını çektiği Mihver Devletler İttifakı'nı hatırlattı.
Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun daha küresel ittifaklar oluşturmak istediğini savundu.
Putin,"Batı, yeni bir Mihver Devletler İttifakı kurmak istiyor." dedi.
Etiketler: Vladimir Putin Rusya
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