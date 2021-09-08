Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da kuraklık yaşanan bölgelerde ulusal afet ilan edildi
[Fotoğraf: Getty ]
Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ülkenin kuraklık görülen bölgelerinde ulusal afet ilan etti.
Kenya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Uhuru Kenyatta kuraklığın vurduğu bölgelerde ulusal afet ilan etti ve ilgili bakanlıklara halka su ve gıda yardımı ulaştırılması için talimat verdi.
Ulusal afet ilanı, 47 idari bölgeden 27'sini kapsıyor.
Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz etkileniyor.
Etiketler: Kuraklık
Son Haberler
- 00:07
- 23:52
- 23:58
- 23:43
- 23:39
Sıradaki Haber
İspanya'da Barcelona havaalanını yenileme projesi askıya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz