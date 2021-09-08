Kenya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Uhuru Kenyatta kuraklığın vurduğu bölgelerde ulusal afet ilan etti ve ilgili bakanlıklara halka su ve gıda yardımı ulaştırılması için talimat verdi.

Ulusal afet ilanı, 47 idari bölgeden 27'sini kapsıyor.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetimi İdaresine göre, en az 2 milyon Kenyalı gelecek aylarda etkisini artırması beklenen kuraklıktan olumsuz etkileniyor.