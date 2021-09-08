İspanya Ulaştırma, Dolaşım ve Kentsel Gündem Bakanı Raquel Sanchez, 1 milyar 700 milyon euroluk bir yatırımı öngören Barcelona El Prat Havaalanını yenileme projesinin askıya alındığını açıkladı.

Sanchez, Katalonya özerk hükümetinin yeterli destek vermemesini bu karara gerekçe olarak gösterdi.

Merkezi hükümet ile Katalonya özerk hükümeti 2 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, El Prat Havaalanının genişletilmesi projesinin hayata geçirilmesi hususunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

"Projenin durdurulması diyalog masası görüşmelerini etkilememeli"

Diğer yandan Sanchez, yatırım projesinin durdurulmasının, merkezi hükümet ile Katalonya özerk hükümeti arasında gelecek hafta başlaması öngörülen "diyalog masası" görüşmelerini etkilememesi gerektiğini savundu.

İspanya'nın mevcut durumda en önemli sorunu olan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere karşı siyasi çözüm üretmek amacıyla diyalog masası kurulması kararlaştırılmıştı.

Katalan hükümeti, görüşmelerin sonunda bağımsızlık referandumu kararı çıkmasını şart koyarken, merkezi hükümet buna karşı çıkıyor.