Haber Giriş: Kaynak: AA
Kenya'da evleri yıkılan 8 bin kişi sokakta kaldı
[Grafik: TRT Haber]
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da koronavirüs mücadelesi sürerken, hükümet ruhsatsız olduğu gerekçesiyle evlerini yıkarak yaklaşık 8 bin kişiyi sokakta bıraktı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, hükümet, başkent Nairobi'deki iki ayrı mahallede gecekonduları ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.
Bu nedenle yaklaşık 8 bin kişi, COVID-19 tehdidinin sürdüğü şu günlerde haftalardır sokaklarda yatıyor.
Güvenlik güçlerinin sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle bazı gecekondu sakinlerini gözaltına aldığı belirtiliyor.
TİKA yardım elini uzatmıştı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), evleri yıkılan 80 aileye çadır, gıda malzemesi, battaniye, su deposu ve hijyen malzemesi desteğinde bulunmuştu.
Kenya'da şimdiye kadar 3 bin 727 COVID-19 vakası görülürken, 104 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs Kenya gecekondu covid-19Son Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 04:39
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