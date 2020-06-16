Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 435 bin 849'a, vaka sayısı 8 milyon 7 bin 717’ye ulaştı.

En fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD'de, 2 milyon 162 bin 864 kişi COVID-19'a yakalandı.

Kanada'da COVID-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki gün önce 99 bin 528 olan COVID-19 vaka sayısı, son 48 saatte 863 artarak 100 bin 391’e yükseldi.

COVID-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da son 48 saatte 57 artarak 8 bin 220’ye çıktı.

Kanada’da bugüne kadar 2 milyon 152 bin 700 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana COVID-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 60 bin 999 olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde en yüksek vaka ve ölü sayısı bakımından ilk üç eyalet 53 bin 952 ile Quebec, 33 bin 806 ile Ontario ve 7 bin 433 ile Alberta eyaleti olarak sıralandı.

Kanadalılar aşı bulunursa yaptırmaya hazır

Ülkede yapılan kamuoyu araştırması, halkın yüzde 68,3'ünün bulunduktan olduktan sonra COVID-19 aşısını yaptırmaya hazır olduğunu ancak yüzde 15,6'sının da aşıyı yaptırmayacağını ortaya koydu.

Kanada Araştırmaları Derneği Başkanı Jack Jedwab, 1523 Kanadalının katıldığı anketle ilgili yaptığı açıklamada, insanların neden aşı olmayı reddedecekleriyle ilgili sorular sorulmadığını ancak verilerin kamu sağlığı yetkililerine güven eksikliğiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Jedwab, aşı yaptıracağını söyleyenlerin yüzde 86,6'sının halk sağlığı yetkililerine yüksek düzeyde güvendiklerini ancak yüzde 58,9’luk bir kesimin de aynı yetkililere hiç güvenmediklerini söyledi. Jack Jedwab, "Aşıyı yaptıracak Kanadalıların yüzde 83,6'sı kişisel olarak çok korktuklarını söylerken, aşıyı düşünmeyenlerin sadece yüzde 6'sı korktuklarını belirtti." dedi.

Kanada ordusu, salgın nedeniyle ara verdiği Ukrayna görevine yeniden dönüyor

Öte yandan Kanada Silahlı Kuvvetleri, COVID-19 nedeniyle geçici olarak askıya aldığı Ukrayna’daki askeri eğitim misyonuna yeniden başlayacağını duyurdu.

Kanada Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Leah Campbell, yaptığı açıklamada, ilk kez 2015'te yerel kuvvetleri eğitmek için Ukrayna'ya yerleştirilen Kanada ordusu mensubu 200 askerden 140’ının COVID-19 salgını nedeniyle nisan ayı başında ülkeye döndüklerini hatırlattı. Campbell, 60 askeri personelin bırakıldığı Ukrayna misyonuna, yakında 90 askerin katılacağını söyledi.

Sudan'da COVID-19 vakası 7 bin 435'e yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası 7 bin 435'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 215 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, 9 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19 nedeniyle vaka sayısının 7 bin 435'e yükseldiği, 468 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 720 kişi iyileşti.

Açıklamada, vakaların yüzde 70'ten fazlasının başkent Hartum'da görüldüğü kaydedildi.

Mısır'da COVID-19 nedeniyle 97 kişi daha yaşamını yitirdi

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'dan 97 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1691 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son rakamlarla ülkedeki toplam can kaybının 1672'ye, vaka sayısının da 46 bin 289'a çıktığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 12 bin 329 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Söz konusu vaka ve can kaybı sayısının, Mısır'da virüsün ilk kez tespit edildiği 14 Şubat'tan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek rakamlar olduğuna dikkati çekildi.

Cezayir'de COVID-19'dan ölenlerin sayısı 777'ye yükseldi

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 777'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 112 artarak 11 bin 31'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, 45 COVID-19 hastasının daha iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 735 olduğunu kaydetti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 18 kişinin daha enfekte olduğu, 10 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 979'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 692'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'de şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada toplam vaka sayısının 8 bin 885'e çıktığı, ülkede şu ana kadar 7 bin 828 kişinin ise virüsü yendiği aktarıldı.

Açıklamada, yeni ölüm kaydedilmediği ve toplam can kaybının 212'de kaldığı ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada vaka sayısının 689'a yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, daha önce, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nden oluşan Filistin topraklarında COVID-19 vaka sayısını 686, ölü sayısını ise 5 olarak açıklamıştı.

Peru'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 172 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 860'a yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 256 artarak 232 bin 992'ye çıktığı ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 119 bin 409 oldu.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Ekvador ve Kolombiya'da COVID-19'dan ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 3 bin 929'a, Kolombiya'da ise 1726'ya yükseldi.

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 33 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 929'a, vaka sayısı ise 571 artışla 47 bin 322'ye ulaştı.

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 1726 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 124 artarak 53 bin 63'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 19 bin 952'ye yükseldi.

Yemen'de koronavirüsten en yüksek ölüm ve vaka kaydedildi

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 44 artarak 208'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 116 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 844'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 79'a ulaştığı aktarıldı.

Bugün Yemen'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 10 Nisan'dan bu yana hükümetin kontrolündeki bölgelerde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Eylül 2014'ten bu yana Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, söz konusu rakamların Husilerin elindeki bölgeleri içermediği belirtiliyor.

