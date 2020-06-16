Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ın Halepçe kentinde havan topu patladı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Halepçe kentinde Baas rejimi döneminden kalan bir havan topunun patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Halepçe kent merkezinin dışında bulunan Hemehan bölgesindeki bahçeli bir evde patlama meydana geldi.
Halepçe'deki polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Baas rejimi döneminden kalan bir havan topunun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
Halepçe, İran sınırına yakın bir konumda yer alıyor.
Etiketler: Irak patlama Havan topuSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 03:15
Son Haberler
- 03:33
- 03:04
- 02:52
- 03:09
- 02:21
Sıradaki Haber
Yemen'de koronavirüsten en yüksek ölüm ve vaka kaydedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz