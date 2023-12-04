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Dünya
AA 04.12.2023 16:50

Kenya'da bebeğini denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Kenya'da 8 aylık bebeğini feribottan denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Kenya'da bebeğini denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Citizen televizyonun haberine göre, dün Mombasa kentinde rıhtımda bekleyen bir feribotta bulunan kadının, 8 aylık bebeğini denize attığı ileri sürüldü.

Bebeğin çevredekilerce kurtarılması sırasında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görgü şahitlerinin, kadının bebeği kasten denize attığını öne sürmesi sonrası polis ekiplerince yakalanan kadın gözaltına alındı.

Kenya Kızılhaç merkezinde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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