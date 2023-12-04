İsrail güçleri Mescid-i Aksa İmamı'nın evini bastı, yurt dışına çıkış yasağı getirdi

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'nin yakınları, İsrail istihbaratından görevliler bu sabah Şeyh Sabri’nin Doğu Kudüs’te oturduğu eve baskın düzenlediğini açıkladı.

İsrail güçlerinin, Şeyh Sabri’ye, “İsrail’in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu” iddiasıyla 1 ay yurt dışına çıkış yasadığı getirdiği aktarıldı.

İsrail güçleri dün de Şeyh Sabri'nin ikamet ettiği dairenin de yer aldığı, 100’e yakın Filistinlinin yaşadığı binaya baskın düzenlemişti.

Baskında, burada oturanlara, "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkım kararı verildiği için binayı tahliye etmeleri emri verilmişti.

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde bulunuyor.

İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek kendisini ifadeye çağırmış ve hakkında defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermiş, yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.