Dünya
Reuters
04.12.2023 16:17
Gazze Sağlık Bakanlığı: Öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk
Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 15 bin 899 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.
[Fotograf: AA]
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarla ilgili bilgi verdi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 899'a yükseldiği duyuruldu.
Ayrıca, öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor.