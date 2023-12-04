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Dünya
Reuters 04.12.2023 16:17

Gazze Sağlık Bakanlığı: Öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 15 bin 899 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı: Öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 899'a yükseldiği duyuruldu.

İsrail saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlası yerinden oldu
İsrail saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlası yerinden oldu

Ayrıca, öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. 

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