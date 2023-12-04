İsrail, Gazze'de geçici ateşkesin bitmesinin ardından saldırılarını artırarak sürdürüyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail'in uluslararası hukuka saygı duyma zamanının geldiğini söyledi.

Han, Filistin'in Ramallah kentine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

Paylaşımında, çok fazla insanın öldüğünü ve yaralandığını vurgulayan Han, "İnsanlığa biraz saygımız varsa yasalara saygı duymanın zamanı geldi. Ofisim bu konuları aktif olarak araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Han, paylaşımına iliştirdiği ve Ramallah'tan ayrılmadan önce değerlendirmelerine yer verdiği video mesajında, "Yasalara uyma zamanının geldiği konusunda (İsrailli yetkililerle görüşmemde) çok nettim. İsrail şimdi uymazsa daha sonra şikayet etmemeli" dedi.​​​​​​​

ABD yönetimi, Gazze'nin geleceği konusunda karışık sinyaller verdi

ABD, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceği için burada yönetimin kimde olacağı konusunda karışık sinyaller verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin ABC News'e değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut "Filistin Yönetimi'nin" Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunarak "Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil" diye konuştu.

Öte yandan Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Abbas ile Batı Şeria'daki durumu da ele alan Harris, "yerleşimci şiddeti" dahil bölgede gerilimi arttıracak adımlar konusunda endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, "Dubai'de yaptığı görüşmelere binaen, Harris, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından ABD'nin fikirlerini görüştü ve Harris, yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi" ifadeleri yer aldı.

UNICEF: (Gazze'de) "Çocuklara yönelik savaşı" durdurabileceğimize inanmalıyız

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze'deki durum ve çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de durumun çocuklar ve kadınlar için daha kötüye gittiğini belirten Elder, "Gazze'nin güneyindeki saldırılar en az kuzeydekiler kadar şiddetli. 'Çocuklara yönelik savaşı' durdurabileceğimize inanmalıyız. Sessizlik, suç ortaklığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya Başbakanı, İsrail ile yaşadıkları krizden değil Gazze'deki ölümlerden endişe duyduğunu söyledi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen hafta Madrid Büyükelçisi'ni geri çağıran İsrail ile yaşadıkları diplomatik krizden değil, Gazze'de sivillerin öldürülmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Sanchez, İspanya'nın CadenaSer radyosuna yaptığı açıklamada, "İsrail ile elbette ki en iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz ama beni asıl endişelendiren; diplomatik kriz değil, Gazze'de öldürülen siviller" dedi.

BM: İsrail saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlası yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de İsrail saldırılarında nüfusun yüzde 80'inden fazlasına karşılık gelen yaklaşık 1,9 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNWRA) yapılan açıklamada, 7 Ekimden bu yana 111 UNRWA çalışanının İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğine işaret edildi ve 2 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilen kişinin 156 UNRWA merkezine sığındığı aktarıldı.

BM: İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini azaltması çok kişinin canına mal olacak

UNRWA, İsrail'in "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze'ye yakıt girişini azaltmasının çok kişinin canına mal olabileceği uyarısında bulundu.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "insani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım için ayrılan yakıt miktarını yüzde 50 düşürdüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 256 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.