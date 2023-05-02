Açık 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2023 18:48

Kenya'da açlık tarikatı lideri terör suçlamasıyla yargılanacak

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatını kaybetmesine yol açan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie, hakkındaki terör suçlamalarından ötürü başka bir mahkemeye sevk edildi.

Kenya'da açlık tarikatı lideri terör suçlamasıyla yargılanacak
[Fotograf: İHA]

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Malindi Mahkemesi'nde hakim karşına çıkan Mackenzie ve suç ortaklarının dosyası, mahkemenin yetki alanı dışında olduğu gerekçesiyle kapatılarak, başka bir mahkemede yargılanmalarına karar verilen şüpheliler hakkındaki tutuklama kararı yenilendi.

Mahkeme, terör suçlularını yargılama yetkisi olmadığını ve şüphelilerin yeniden yargılama sürecinin başladığını açıkladı.

Öte yandan, bugün Mackenzie'nin eşi Rhoda Mumbua Maweu da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

100'den fazla kişinin ölümüne yol açan tarikata yönelik soruşturmanın genişletilmesi sonrası gözaltına alınan diğer bir papaz Ezekiel Odero'nun gözaltı süresi ise 7 gün daha uzatıldı.

Bazıları havasızlıktan hayatını kaybetti

Öte yandan, ölenlerin cesetlerine yönelik yapılan otopside bazı kişilerin, özellikle de çocukların nefes alamadıkları gerekçesiyle öldüğü belirlendi.

Arama çalışmaları sırasında kurtarılan 8 kişi hayatını kaybetmiş, tarikatta ölenlerin sayısı 109'a ulaşmıştı. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
Belçikalıların çoğu işinden memnun değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:26
Kayseri'de tır ile işçi servisi çarpıştı: 33 yaralı
18:09
Dışişleri Bakanlığı: Terörizme finansman sağlayan 2 kişinin mal varlıkları donduruldu
18:05
İstanbul Modern 4 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak
17:55
Akşener: Emekçilere ve emeklilere temmuz ayında zam yapacağız
17:48
Belçikalıların çoğu işinden memnun değil
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğrafçıların doğal stüdyosu oldu
FOTO FOKUS
TCG Anadolu rotasını İzmir'e çevirdi
TCG Anadolu rotasını İzmir'e çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ