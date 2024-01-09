Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.01.2024 22:26

Kenya'da 400 kişinin ölümüne yol açan tarikat lideri serbest kalabilir

Kenya'da 400'den fazla müridinin ölümüne yol açan "açlık tarikatı" lideri Paul Mackenzie, iki hafta içinde suçlama yapılmazsa serbest kalacak.

Kenya'da 400 kişinin ölümüne yol açan tarikat lideri serbest kalabilir
[Fotograf: AFP]

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kenya Başsavcılığı, aylardır tutuklu yargılanan Mackenzie'ye ölümlerle ilgili halen suçlama yapmadı.

Mahkeme, Mackenzie ve 29 suç ortağı hakkında suçlama yapması için savcılığın 14 günlük süresi olduğunu hatırlatarak suçlama yapılmaması durumunda tutukluluk halinin bir daha uzatılmayacağı uyarısını yaptı.

Savcılık, 14 gün içinde suçlama yapmazsa, kilise çevresinde cesetlerine ulaşılan yüzlerce kişiye rağmen Mackenzie ve ortakları serbest kalacak.

Ülke tarihinde en uzun süre tutuklu yargılanan kişi olarak kayıtlara geçen tarikat liderinin daha önce terörle suçlanacağı ifade edilmişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, Nisan 2023'de kilisesindekilere, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Operasyonlarda tarikatın elinden 95 kişi kurtarılmış, toplu ölümlerle ilgili aralarında tarikat liderinin eşi Joyce Mwikamba'nın da olduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: Gazze'de saatte 11 kişi öldürülüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:32
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilere Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı
23:13
Sinop-Boyabat tünel çıkışında feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
23:10
Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak
23:15
İsrail'e açılan soykırım davasında Güney Afrikalı heyete Adalet Bakanı başkanlık edecek
22:58
BM: Mavi Hat'ta gerginliğin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz
22:55
İsrail medyası: Netanyahu-Blinken görüşmesi gergin geçti
İşte Togg T10F’in merak edilenleri
İşte Togg T10F’in merak edilenleri
FOTO FOKUS
İşte Togg'un yeni modeli
İşte Togg'un yeni modeli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ