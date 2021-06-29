Kenya basınındaki haberlere göre, Kenya COVID-19’la mücadele için Dünya Bankası’ndan borç talep etti.

Dünya Bankası Kenya Direktörü Keith Hansen, onaylanan borcun COVID-19'la mücadelede kullanılacağını söyledi.

“Destek kritik öneme sahip”

Hansen, "Kenya'ya yapılan 130 milyon dolarlık borç desteği, COVID-19 vakalarının arttığı ülke için kritik öneme sahip" dedi.

Kenya'nın COVID-19'la mücadelede ilk borcunu Nisan 2020'de aldığını hatırlatan Hansen, bu vesileyle salgınla mücadelede daha fazla kişiye ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Kenya'da 182 bin 884 kişide COVID-19 tespit edilirken 3 bin 612 kişi hayatını kaybetti.