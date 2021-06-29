Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya koronavirüsle mücadele için 130 milyon dolar borç aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Doğu Afrika ülkesi Kenya, koronavirüs salgınıyla mücadele için Dünya Bankası’ndan 130 milyon dolar borç aldı.
Kenya basınındaki haberlere göre, Kenya COVID-19’la mücadele için Dünya Bankası’ndan borç talep etti.
Dünya Bankası Kenya Direktörü Keith Hansen, onaylanan borcun COVID-19'la mücadelede kullanılacağını söyledi.
“Destek kritik öneme sahip”
Hansen, "Kenya'ya yapılan 130 milyon dolarlık borç desteği, COVID-19 vakalarının arttığı ülke için kritik öneme sahip" dedi.
Kenya'nın COVID-19'la mücadelede ilk borcunu Nisan 2020'de aldığını hatırlatan Hansen, bu vesileyle salgınla mücadelede daha fazla kişiye ulaşılabileceğinin altını çizdi.
Kenya'da 182 bin 884 kişide COVID-19 tespit edilirken 3 bin 612 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Dünya Bankası Koronavirüs
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