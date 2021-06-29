Tıp dergisi Lancet, Çinli Sinovac aşısının konu edinildiği bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

552 çocuğun dahil edildiği araştırmaya göre bu çocukların yüzde 96’sında iki doz aşının ardından antikor oluştu.

Çocuklarda oluşan antikor seviyesinin yetişkinlerden daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Endonezya da Sinovac aşısının 12-17 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmasını önermişti.