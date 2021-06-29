Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Lancet: Sinovac aşısı 3-17 yaş grubundaki çocuklar üzerinde de etkili
[Fotoğraf: Reuters]
Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir araştırmaya göre, Çin'in Sinovac koronavirüs aşısı çocuklar üzerinde de etkili ve güvenli.
Tıp dergisi Lancet, Çinli Sinovac aşısının konu edinildiği bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.
552 çocuğun dahil edildiği araştırmaya göre bu çocukların yüzde 96’sında iki doz aşının ardından antikor oluştu.
Çocuklarda oluşan antikor seviyesinin yetişkinlerden daha fazla olduğuna dikkat çekildi.
Endonezya da Sinovac aşısının 12-17 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmasını önermişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sinovac Biotech
Son Haberler
- 16:59
- 16:47
- 16:58
- 16:38
- 16:26
Sıradaki Haber
Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz