Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'ye insani yardım son 6 yılın en kötü seviyesinde
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler, Somali'ye insani yardımın son 6 yılın en kötü seviyesinde olduğu uyarısında bulundu. Somali'de 16 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 2,9 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilci Yardımcısı Adam Abdelmoula, yaptığı yazılı açıklamada, yardım kuruluşlarının göç etmek zorunda kalan çocuk ve kadınların temel ihtiyaç maddelerini zorlukla karşılayabildiğine dikkati çekti.
Abdelmoula, "2021'de insani ihtiyaçlar önemli şekilde arttı ancak bu ihtiyaçlara cevap verecek fon, son 6 yılın en kötü seviyesinde." dedi.
BM'ye göre, Somali'de 16 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyarken, 2,9 milyon kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.
Etiketler: Somali Birleşmiş Milletler
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