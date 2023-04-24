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Dünya
AA 24.04.2023 14:04

Kenevirli tereyağıyla torununun kek yapmasına izin veren Avustralyalı nine mahkemeye çıktı

Tutanaklara göre, 73 yaşındaki Pam Annette Bickerton, "bir çocuğa kontrollü şekilde uyuşturucu tedarik ettiği" suçlamasını kabul etmesi nedeniyle ön duruşmaya çıktı.

Kenevirli tereyağıyla torununun kek yapmasına izin veren Avustralyalı nine mahkemeye çıktı
[Fotograf: AP]

1news’in haberine göre, Adelaide şehrindeki Sulh Ceza Mahkemesinde 19 Nisan’da görülen ön duruşmanın tutanakları yayımlandı.

Mahkemede, Yargıç Justin Wickens, sanığın, torununun kekleri arkadaşlarıyla paylaşacağını bilmesinin "biraz endişe verici" olduğunu kaydetti.

Bickerton’ın avukatı ise müvekkilinin yorgun olduğunu ve çocuğa işini yaptıktan sonra ortalığı temizlemesini söylediğini aktardı.

Wickens, bunun üzerine avukata, “Sonuçta ne yazık ki o kek okula gitti ve bu durum senin müvekkilinin farkında olmadığı bir şey değildi.” dedi.

Bickerton ise mahkeme tutanaklarına göre, uyku bozukluğuyla başa çıkmak için kenevirli tereyağı hazırladığını, yaşananlardan dolayı "son derece pişman" olduğunu belirtti.

Sanık, 4 Mayıs'ta ceza duruşması için tekrar hakim karşısına çıkacak.

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