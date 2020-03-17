Başbakanlığından yapılan açıklamada, Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde Kovid-19'un yayılmasının azaltılması ile virüsün diğer şehirlere yayılmasını önlenmesi amacıyla 19 Mart'tan itibaren karantina ilan edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Karantina kapsamında şehir sakinlerinin hareketi ve araçların şehire giriş çıkışlarının kısıtlanacağı ifade edilen açıklamada, toplu taşıma araçlarının faaliyetlerinin gündüz sınırlanacağı gece saatlerinde de durdurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, marketler ve eczanelerin dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetlerinin askıya alınacağı, kamu kurumlarında mesailerin yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Kazakistan'da toplam vaka sayısı 32'ye çıktı. 15 vakanın Almatı'da, 17'sinin Nur Sultan'da görüldüğü kaydedildi.