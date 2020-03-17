Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 43'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollandalı yetkililer, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülke genelinde 43 kişinin öldüğünü, toplam vaka sayısının ise 1705'e yükseldiğini açıkladı.
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Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 HollandaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 16:22
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